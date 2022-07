Sulmona: lo scavo per la trincea paleosismica in località Marane

L’Assessore comunale alla Protezione Civile Catia Di Nisio

Sulmona, 15 luglio- Questa settimana è stato realizzato, in località Marane, lo scavo per la trincea paleosismica nell’ambito dello studio di Microzonazione Sismica di livello 3, il cui responsabile scientifico è il Prof. Alberto Pizzi, del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti – Pescara.Questa trincea ha lo scopo di “cercare”, sulle pareti dello scavo, informazioni sui movimenti della faglia del Morrone nel passato, l’obiettivo è dunque quello di individuare e datare i terremoti provocati dal movimento di questa faglia che hanno prodotto rotture dall’ipocentro fino alla superficie.

“Sulla base delle conclusioni di tale studio- ha spiegato l’Assessore comunale alla Protezione Civile Catia Di Nisio- si avrà una conoscenza maggiore della storia della Faglia del Morrone e della sua pericolosità; le informazioni ricavate da questo studio consentiranno inoltre una più precisa definizione della fascia di rispetto della faglia che verrà riportata sugli strumenti urbanistici. Si è giunti all’ultima fase dello studio di MS3, la cui consegna è prevista entro fine anno. Una base di conoscenza per una più corretta e sicura pianificazione in un territorio in cui il rischio sismico rappresenta una rilevante criticità”.