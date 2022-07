Sulmona: Nardella(Uil Pa), buone notizie su futuro del carcere

Sulmona, 12 luglio A breve al carcere di massima sicurezza di Sulmona potrebbero arrivare novità dirompenti ed alquanto bene accette se alle indiscrezioni giunte in questi giorni seguissero i fatti. In tal caso il nuovo padiglione potrebbe anche essere aperto favorito, così come lo potrebbe essere, dal fatto che se da un lato resterebbe sostanzialmente inalterato il numero di detenuti attualmente presenti (se non un leggero ritocco in più dettata dalla maggiore capacità ricettiva della nuova struttura) dall’altro ci ritroveremmo la chiusura temporanea di vecchi padiglioni. Se a ciò ci aggiungiamo il fatto, e questo ce lo auspichiamo in maniera davvero forte, che la categoria dei collaboratori potrebbe essere dirottata altrove, allora potremo sicuramente affermare che per il penitenziario ovidiano il futuro che lo aspetta potrebbe essere un po più roseo.Lo ha annunciato stamani Mauro Nardella (Uil Pa)

Mauro Nardella (Uil Pa)

Sono giunte, infatti, voci circa il fatto che quanto chiesto dalla UIL PA, in occasione della venuta a Gennaio dell’allora Capo del Dipartimento Bernardo Petralia, potrebbe presto divenire realtà.

Secodo il sindacalista “ Dovrebbero, infatti, essere chiusi e ristrutturati i vecchi e desueti reparti “Blu” e “Verde” al fine di renderli adeguati all’esigenza espressa non più solo da un Regolamento d’esecuzione andato in vigore nel 2000 ma anche dalla modifica apportata alla Legge 354/1975, meglio conosciuta come Ordinamento Penitenziario, dai decreti legislativi 123 e 124 del 2018.Docce e acqua calda entrerebbero a far parte finalmente della dotazione delle camere di pernottamento riservate ai detenuti( ex celle) e con esse un sostanziale ripristino della situazione regolamentare per quanto attiene l’infrastruttura carceraria. L’attivazione dei lavori, per i quali sembrano siano stati già stanziati i fondi, permetterà alla Direzione dell’Istituto di far fronte in maniera più organica all’esigenza che ha di non vedersi danneggiata, visto lo scarno personale sia esso amministrativo che di Polizia attualmente presente, da un aumento considerevole di detenuti .A tal proposito, così come stabilito dallo stesso Petralia a seguito della sua venuta in terra peligna, alle 8 unità giunte in Istituto al termine del 179° corso allievi agenti farà seguito l’invio di ulteriori 10 unità di polizia penitenziaria che coinciderà con la conclusione ( previsto per la fine di Luglio) del 180° Corso”.