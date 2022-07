Sulmona: fenomeno incendi dolosi in città. Il Comune si muove

Il sindaco Gianfranco Di Piero

Sulmona, 6 luglio– Alla luce dell’ennesimo, recente episodio di incendio doloso, appiccato su un’autovettura di proprietà privata in zona “Cappuccini” ed in considerazione che l’atto criminale si iscrive in una lunga serie di episodi analoghi, sempre perpetrati nella medesima zona, in data odierna, il Sindaco Gianfranco Di Piero, ha inviato una nota al Prefetto dell’Aquila S. E. Cinzia Torraco, nella quale chiede un tavolo di coordinamento tra le forze dell’ordine, mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno.

Il ricorso al Prefetto, da parte del Sindaco, è stato motivato dalla consistenza e la ritualità del fenomeno che desta non poca preoccupazione e allarme sociale nella comunità sulmonese, con particolare riferimento alla popolazione che risiede nell’area interessata dagli incendi.