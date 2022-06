Sulmona: sociale, pronto l’avviso “ Dopo di noi”  per persone con grave disabilità

Attilio D’Andrea Assessore comunale politiche sociali

Sulmona, 27 giugno– “Dopo di Noi”: è on line l’avviso pubblico destinato alle persone con disabilità grave. E’ possibile presentare, entro e non oltre il 5 luglio 2022, le domande per la realizzazione degli interventi, finanziabili con il fondo nazionale “Dopo di Noi” (programma attuativo regionale), a favore di cittadini residenti nei Comuni afferenti all’Ambito sociale Distrettuale 4 Peligno, di cui Sulmona è capofila.

Sul sito web del Comune di Sulmona è possibile scaricare l’avviso dove vengono descritti i requisiti necessari per l’ottenimento dei fondi, nonché la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ECAD – Comune di Sulmona sito in Via Mazara, 21, oppure inviate tramite pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it.

“E’ doveroso per l’Amministrazione – spiega Attilio D’Andrea Assessore comunale alle politiche sociali– alle essere vicini concretamente alle persone più deboli, in modo particolare a coloro che vivono con disabilità grave, privi del sostegno della famiglia.

Questo significa garantire un futuro più sereno a tanti cittadini del nostro territorio, i quali, perdendo il prezioso supporto dei propri cari, rischiano di veder compromesso il loro vivere quotidiano.Gli interventi finanziabili disegnano un percorso che parte dall’accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare, con interventi di supporto per soluzioni alloggiative, anche facendo ricorso all’installazione di servizi domotici, per arrivare ad una consapevolezza per la gestione della vita quotidiana autonoma, in alloggi extrafamiliari”.