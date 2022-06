Sulmona:teatro comunale, finanziato il progetto per l’efficientamento energetico

Sulmona (L’Aquila) – teatro Maria Caniglia

Sulmona, 24 giugno-Il Comune di Sulmona si aggiudica un importante progetto a valere sul PNRR – Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema e teatri” finanziato dall’Unione Europea. In particolare, è stato ammesso al finanziamento il Teatro Comunale “Maria Caniglia” con uno stanziamento di € 400.000,00.

Il finanziamento andrà ad incidere direttamente sulla riqualificazione energetica degli impianti, gli infissi, l’illuminazione e le apparecchiature digitali innovative come, ad esempio, il telecontrollo. L’obiettivo, pertanto, sarà quello di promuovere l’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici del nostro Teatro Comunale. Lo ha annunciato il sindaco della città Gianfranco Di Piero “A nome dell’intera amministrazione, esprimo vivo compiacimento e grande soddisfazione per questa bellissima notizia. Il Teatro Comunale rappresenta- ha detto Di Piero– un presidio culturale fondamentale della città di Sulmona. Per questo, l’aver ottenuto il finanziamento a favore di un rinnovato sistema di efficientamento energetico attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ci rende particolarmente orgogliosi. La notizia, tra l’altro, non poteva che emozionarci dal momento che il nostro prezioso Teatro Comunale, fiore all’occhiello della Città di Ovidio, si appresta a festeggiare nel 2023 i 90 anni dalla sua inaugurazione”.