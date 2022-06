Sulmona: risorse importanti per tre progetti strategici

Ponte S. Panfilo, Ponte Morandi-Capograssi, Palazzetto dello Sport P. Serafini

Sulmona, 17 giugno– Il Comune di Sulmona si aggiudica tre importanti progettazioni a valere sul Fondo per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva relativa ad interventi di Messa in Sicurezza. In particolare, sono state ammesse a progettazione definitiva ed esecutiva il Ponte-Capograssi, il Ponte San Panfilo e il Palazzetto dello Sport P. Serafini sito in località Incoronata. Per quest’ultima progettazione, è previsto l’efficientamento energetico del plesso sportivo. L’importo complessivo degli interventi ammonta a circa 500.000,00 euro.

Un sentito ringraziamento per il risultato ottenuto va agli uffici della quarta ripartizione del Comune di Sulmona, in particolar modo al Dirigente dell’ufficio del IV settore, Ing. Franco Raulli e al Funzionario Tecnico Ing. Fabrizio Petrilli.

“A nome dell’intera amministrazione, esprimo vivo compiacimento per questa bellissima notizia. La settimana si chiude con l’aggiudicazione di tre importanti e strategiche progettazioni che rappresentano la prosecuzione di un percorso intrapreso dall’amministrazione con grande soddisfazione e determinazione”. Lo ha cominucato l Sindaco di Sulmona, Dott. Gianfranco Di Piero.