     Pratola Peligna: è nata la nuova Giunta Comunale

Pratola il sindaco Antonella Di Nino mentre firma le deleghe ai nuovi assessori

Pratola Peligna, 16 giugno- Il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino ha nominato i componenti della nuova Giunta comunale, a seguito delle elezioni del 12 giugno scorso che hanno determinato la sua rielezione e la vittoria della lista di Pratola Bellissima.

Il primo cittadino, che terrà le deleghe al Bilancio, Opere pubbliche, Ricostruzione e partecipate, ha indicato Nunzio Tarantelli nel ruolo di Vice Sindaco, al pari della precedente consiliatura: Tarantelli avrà le deleghe alla Protezione civile, Polizia locale, Personale e Sport.Conferma nell’organo esecutivo anche per Paolo Di Bacco, assessore al Recupero del disabitato, Urbanistica e Suap. Ingresso in Giunta per Chiara Cavallaro, che avrà le deleghe alla Viabilità, Manutenzione patrimonio e rapporti con le Associazioni, e del capogruppo uscente di Pratola Bellissima Antony Leone, neo assessore all’Ambiente, Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.

In Consiglio comunale siederanno le neo elette Sandra Puglielli, con la delega alle Politiche sociali, e Marialaura Iacobucci che seguirà Istruzione e Commercio. Consigliere delegato alla Montagna, Agricoltura e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sarà Fabiana Donadei; Frazioni e Cultura sono toccate ad Adele Leombruni.

“Ci apprestiamo ad affrontare altri 5 anni con grande passione e slancio”, ha sottolineato Antonella Di Nino formulando gli auguri alla nuova maggioranza e ringraziando i componenti della precedente consiliatura, Marianna Palombizio e Aldo Di Bacco, per lo straordinario lavoro svolto al servizio della comunità.