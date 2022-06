Elezioni: chiusa la campagna elettorale,oggi giornata del silenzio

Sulmona,11 giugno- Chiusa la campagna elettorale per le amministrative oggi è giornata di riflessione prima dell’apertura dei seggi elettorali. In Abruzzo saranno 49 i Comuni chiamati al voto per eleggere i nuovi sindaci e le nuove amministrazioni comunali. Il test piu’ significativo resta quello dell’Aquila città con quasi 70 mila abitanti e dove è previsto l’eventuale turno di ballottagguio insieme ad altre quattri città abruzzesi che superano la quota dei quindici mila abitanti. Gli altri comuni sono Ortona e San Salvo in provincia di Chieti, Martinsicuro in provincia di Teramo e Spoltore in provincia di Pescara.

A L’Aquila sono quattro i candidati sindaco: il primo cittadino uscente e ricandidato per il centrodestra, Pierluigi Biondi, (47 anni); il deputato del Pd Stefania Pezzopane (62 anni); il consigliere regionale abruzzese, candidato civico dell’area del centrosinistra, Americo Di Benedetto, (54 anni), leader del gruppo civico Il Passo Possibile; e Simona Volpe(53 anni), avvocato e manager, candidata di un’ altra lista civica, Liber L’ Aquila. Sedici complessivamente le liste in lizza

Ci sono poi le sfide in comuni importanti con oltre 10mila abitanti, Atessa (Chieti) con 10.761 e Tortoreto (Teramo) con 10.442 e con oltre 7mila, Pratola Peligna (L’Aquila) con 7.840 abitanti. In provoncia dell’Aquila si vota anche in altri 14 comuni fra i quali spiccano Campo di Giove (847 abitanti),Barrea (726), Pescasseroli (2227) Civitella Alfedena (303)