Sulmona: Referendum, anche AZIONE si muove

Sulmona, 3 giugno-Il Gruppo Sulmonese di “AZIONE”, nei giorni di sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle ore 16,00 alle ore 20,30, organizzerà in Corso Ovidio-Angolo Via De Nino (Portici “Bar Europa”) un banchetto informativo a sostegno del “SI” nei referendum sulla giustizia per i quali si voterà il 12 giugno p.v.L’iniziativa ha lo scopo di informare gli elettori oltre che sul contenuto dei quesiti referendari – che riguardano la Legge Severino, le misure cautelari, il Consiglio superiore della magistratura (Csm), la separazione delle carriere e la valutazione dei magistrati, anche sulla importanza che la prevalenza dei “SI”, unita ad un’ampia partecipazione al voto, può avere per stimolare il Parlamento e le forze politiche a realizzare una vera riforma della giustizia che sia più incisiva, nel rispetto dei principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale.

D’altro canto “AZIONE” è da sempre impegnata sul tema della giustizia come testimoniano le battaglie condotte in Parlamento, in questi anni, dal vice-segretario nazionale del partito, On. Enrico Costa e dai risultati ottenuti, come quello relativo all’approvazione della legge sulla presunzione di innocenza”.