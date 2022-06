Polizia penitenziaria: personale, per la prima volta un premio produttività anche alle vittime di aggressioni

Soddisfazione degli operatori “una giornata da ricordare quella dI ieri 31 maggio 2022 per il supercarcere di Sulmona”.

Sulmona, 1 giugno- “Per la prima volta nella storia della Polizia penitenziaria è stato accordato, infatti, un premio produttività per il personale di polizia penitenziaria vittime di aggressioni”.Lo annunciano i rappresentanti della Uil Pa polizia penitenziaria rappresentata dal Segretario organizzativo della UIL PA provinciale Mauro Nardella e dal segretario provinciale UIL PA polizia penitenziaria Cristiano Laurenti a margine della decisione assunta ieri in sede di contrattazione locale della proposta partorita dalla UIL PA (deliberata in videoconferenza dal Consiglio Direttivo della componente della Polizia penitenziaria territoriale rappresentato, oltre che dagli stessi Nardella e Laurenti, dal presidente Ferruccio Colonico, dal consigliere Provinciale Calogero Cusimano e dal Responsabile del Gruppo Aziendale UIL di Sulmona Giovanni Leopardi) non nascondono la gioia di aver visto passare un emendamento contrattuale che consentirà di tornare a sorridere, si spera,chi ha subito efferata violenza .

“Troppo spesso chi viene reso oggetto di malmenamenti non solo resta vittima di ferite a volte insanabili come quelle che minano le rispettive menti ma viene privato, e per lunghi periodi di tempo diremo, di quegli emolumenti economici accessori che incidono e non poco sulla loro economia personale e familiare -affermano Nardella e Laurenti- Con l’attribuzione a queste sfortunate persone di un assegno una tantum è stato colmato un vuoto che, non si sa per quale motivo, non è stato in passato riempito con le attenzioni morali ed economiche che meritava”.

“Ora tutto questo, e non solo a livello simbolico, sarà possibile.Certo non sono molti i soldi stanziati e di conseguenza assegnati. Tuttavia con la scelta fatta dalla UIL PA polizia penitenziaria si è aperta una finestra alla quale ci auguriamo si affacciano ora i parlamentari affinché tale riconoscimento economico non solo lo rilancino con fondi più appropriati ma lo rendano strutturale”. Infine “La UIL ringrazia tutti coloro i quali (compreso le altre organizzazioni sindacali che hanno appoggiato la proposta), riconoscendone il valore, hanno fatto sì che la proposta passasse.”