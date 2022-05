Sulmona: Lupi  eletto Presidente della Commissione Cultura￼

Sulmona, 31 maggio– Si è svolta questa mattina la prima Commissione Cultura del Comune di Sulmona. Nel corso della riounione la Commissione ha eletto, all’unanimità,il Consigliere Jacopo Lupi Presidente della Commissione, Vice Presidente la consigliera Antonella La Gatta. Subito dopo è stato votato sempre all’unanimità l’accordo di programma con il Comune di Pratola Peligna per la realizzazione di un area giochi nella frazione Bagnaturo. Per un costo complessivo di 20 mila euro, dove il Comune di Sulmona interverrà con 15 mila euro, mentre quello di Pratola Peligna con 5 mila euro, quest’ultima provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che del verde già in capo al Comune.