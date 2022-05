Referendum Giustizia: il Psi di Sulmona si prepara.Pronto il Comitato elettorale

Sulmona, 28 maggio– In vista delle prossime votazioni per il referendum sulla giustizia, fissate per il 12 e 13 giugno, il direttivo del PSI di Sulmona ha costituito ieri il comitato elettorale per il “SI”.

Il partito Socialista è uno dei promotori del referendum convinto che per migliorare il servizio della giustizia bisogna migliorare il rapporto funzione-cittadino. Tra i motivi ci sono temi storicamente cari alla cultura socialista quali la separazione delle carriere dei magistrati, la riforma delle elezioni del Csm, per sventrare la logica nefasta delle correnti, la riforma della carcerazione preventiva, oggi fonte principale di abusi, limitandola temporalmente.Lo ha annuncito oggi Massimo Carugno

“Ad essi c’è l’esigenza di evitare il blocco della vita amministrativa degli enti pubblici- spiega Carugno- che oggi, in forza della legge Severino, avviene con un semplice atto di accusa nei confronti di un Sindaco o d ini Presidente di Regione senza curarsi del proncipio di innocenza che impone di attendere la.sentenza definitiva per stabilire la colpevolezza di una persona.

I socialisti di Sulmona attendono di conoscere le determinazioni delle altre forze presenti nella città e nel comprensorio, politiche e civiche che siano, per sapere chi si unirà a questa battaglia di civiltà”.