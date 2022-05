Pnrr e transizione digitale: secondo finanziamento al Comune di Sulmona

Gianfranco Di Piero sindaco di Sulmona

Sulmona, 27 maggio- E’ appena giunta la notizia ufficiale in merito all’aggiudicazione di un altro importante bando a valere sul P.N.R.R. Si tratta del secondo finanziamento sul processo di transizione digitale.“Apprendo con particolare soddisfazione che la nostra Città si è aggiudicata anche il secondo avviso a valere sul PNRR a favore del processo di transizione digitale. In particolare, il Comune di Sulmona, grazie al finanziamento di 280.000,00 euro, potrà migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale relativamente alle informazioni, prestazioni ed adempimenti. Inoltre, un’apposita sezione digitale sarà dedicata esclusivamente al turismo, all’arte e alla cultura della nostra Città, consentendo, in tal modo modo al turista di essere coinvolto immediatamente nelle bellezze e nelle eccellenze di Sulmona e dei Comuni che gravitano nel territorio. Infatti, il progetto, tra le altre cose, prevede l’installazione di totem al centro storico con la possibilità di acquisire notizie ed indicazioni in merito al patrimonio monumentale ed architettonico e alle molteplici attività culturali della Città. E’ prevista, inoltre, la realizzazione di un’app , che consentirà di accedere a tutti i servizi comunali e costituirà un’utile guida turistica. All’esito di questo risultato, la nostra Città compie un altro passo fondamentale verso la transizione digitale e l’affermazione turistica”.Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero commentando il significato della decsione