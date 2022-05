 L’Aquila: Lupi (Noi con l’Italia), sostegno a sindaco Biondi￼￼

L’Aquila, 24 maggio– “Noi con L’Italia” offre il proprio sostegno convinto al sindaco Biondi, innanzi tutto per quello che ha fatto. In Abruzzo e nel resto del Paese siamo un pilastro forte del Centrodestra. I nostri candidati saranno nella lista che porta il nome del Sindaco. Abbiamo preso questo accordo con lui perché questa è l’idea di fondo della nostra proposta politica nazionale: riattivare un pezzo di società civile di cittadini, di professionisti, di donne e uomini che anziché stare a guardare dal balcone, vogliono tornare ad essere protagonisti per ridare voce ai moderati. Si riparte dai territori e dalla società civile, si riparte da chi ha a cuore la propria città e il proprio Paese. Per questo L’Aquila e il suo sindaco sono esempi positivi. Qui è ripreso il turismo e sono riprese le attività. Le istituzioni devono avere il coraggio di continuare perché ancora c’è tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta”. Lo ha detto il presidente di Nci Maurizio Lupi a margine di un incontro a sostegno del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi