Sulmona: Pnrr, il Comune si aggiudica un nuovo finanziamento

Sulmona, 19 maggio– Pnrr(Piano nazionale di ripresa e resilenza) il Comune di Sulmona si aggiudica il bando per il trasferimento dei sistemi locali in cloud e il miglioramento dei servizi digitali.Il progetto, dell’importo di € 178.000,00 un nuovo finanziamentofinanziato a valere sulla Missione1, Componente1 – Investimento 1.2, consentirà la migrazione di servizi e dati verso infrastrutture digitali in cloud. Un passo avanti, estremamente importante, da parte del Comune di Sulmona che si proietta, speditamente, verso una totale transizione digitale, in linea con le più recenti direttive e provvedimenti legislativi europei e nazionali.