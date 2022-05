Sulmona: domani in Commissione il problema della Centrale turbogas della Metaenergia

Sulmona, Palazzo San Francesco cortile interno

Sulmona,18 maggio– Domani giovedì 19 maggio, alle ore 15 e 30, si riunirà la Commissione Territorio del Comune di Sulmona. All’ordine del giorno figura anche il tema della centrale turbogas della Metaenergia. I rappresentanti dei Comitati cittadini per l’ambiente e del Coordinamento no hub del gas hanno chiesto di essere auditi in merito. La Commissione affrontò il problema nella seduta del 10 marzo ma rinviò ogni decisione in attesa di un rapporto sull’argomento da parte settore “Pianificazione e Gestione del Territorio”

Il rapporto è stato consegnato alla fine di aprile, ma non chiarisce punti fondamentali della vicenda : omette totalmente di riferire sul perchè delle assenze del Comune di Sulmona alle Conferenze di Servizi decisorie sia sull’autorizzazione della centrale che sulla concessione dell’AIA ; non si esprime sulla classificazione come “modifica non sostanziale” attribuita alla nuova centrale, che ha preso il posto della precedente, quasi totalmente smantellata; non dice nulla sulla compatibilità o meno di un impianto pericoloso che sorge a pochissima distanza da grandi esercizi commerciali e impianti sportivi; così come non rileva l’incongruenza di un’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), ovvero l’autorizzazione ad inquinare, rilasciata dalla Regione senza considerare l’effetto cumulativo degli inquinanti che si verrebbe a creare con l’attivazione anche della centrale di compressione Snam. I Comitati hanno già espresso forti perplessità e precise critiche al riguardo con il comunicato del 29 aprile scorso : “Metaenergia : e così la montagna partorì il proverbiale topolino”.