 Amministrative/ Scintille a Pratola  sul problema della variante al Prg

Il candidato Consigliere comunale Vincenzo Margiotta torna a sollecitare chiarezza sulla vicenda dello strumento urbanistico approvato in via via definitiva la settimana scorsa. Anzi invita l’Amministrazione comunale a revocare l‘atto ( delib.19 del 10 maggio 2022) e a pubblicare l’elenco dei proprietari dei terrenti. E c’è da giurarci che la polemica non è affatto chiusa

Pratola,panorama della città

Pratola Peligna, 17 maggio– Che questa volta a Pratola non sarebbe stata una campagna elettorale semplice e sotto tono lo avevamo intuito fin dalle prime battte ma che potesse infiammarsi così tanto a poco piu’ di venti giorni dalla sua conclusione non potevamo immaginarlo. Nelle ultime ore il candidato consigliere Vincenzo Margiotta è tornato ancora sul problema della variante al Prg con un apposito comunicato. Ecco il testo:

Il Candidato alla carica di Consigliere Comunale, Vincenzo Margiotta, ritiene doveroso informare gli organi di stampa che malgrado i giorni trascorsi e la dichiarata Trasparenza non abbiamo ricevuta risposta alla contestazione sulla proprietà, in capo a parenti di componenti dell’amministrazione comunale di Pratola Bellissima, di alcuni terreni oggetto della variante al P.R.G. definitivamente approvata nella seduta del 10 maggio scorso, con l’astensione anche del Sindaco e del Vice Sindaco. Perché Vi siete astenuti? Di chi sono quei terreni? Di quali

Vostri parenti? E chi sono gli altri proprietari?

Insistiamo quindi perché tale informazione venga resa ai Cittadini, indicando le date di acquisto. E se qualcuno avesse comprato un pezzo di quei terreni in data successiva al maggio 2017, cioé successivamente alla Vostra elezione in Consiglio Comunale?

Invitiamo comunque, conoscendo i fatti e gli atti, Pratola Bellissima a dichiarare di voler Revocare la delibera n. 19 del 10 maggio 2022 nella parte che vede la modifica di destinazione d’uso di 27.000mq., cioé circa 3 ettari, di terreni agricoli, così lasciando invariata la strada, i parcheggi, le scale, i vasi di fiori, le panchine che possono essere realizzati Senza la modifica di destinazione d’uso dei terreni anche dei loro parenti . Non edificate quei terreni.



Il valore complessivo di quei terreni è schizzato nel giro di pochi mesi da 60.000€ a 3.000.000€ circa: 70 lotti da 400 mq. (con indice 1,5m/c x 1mq.) edificabili: non solo un importante guadagno per i proprietari (per esempio 2.000 mq. ieri valevamo 4/5mila€ oggi almeno 400mila€) ma soprattutto una impressionante quanto inutile colata di cemento.

In attesa che autorizzerete la nostra istanza di accesso agli atti, depositata il 9 maggio 2022, ribadiamo che in caso di elezione ci impegneremo per la revoca della deliberazione di modifica di destinazione d’uso dei terreni.

Lista Pratola Città Futura con Alfonso Fabrizi Candidato Sindaco

Pratola è forte, PRATOLA KUMMANN

Vincenzo Cesidio Margiotta (detto Enzo) Candidato Consigliere Comunale