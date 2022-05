Amministrative/ Sulla terza lista in campo monta la polemica a Pratola

Pratola Peligna, 15 maggio-“Pratola Futuro Insieme”, a sorpresa, è la terza lista in corsa alle comunali del 12 giugno, composta interamente da agenti di polizia penitenziaria. Il candidato sindaco, originario di Atri, è Roberto Di Giangiacomo. Chiaro: la legge riconosce per questa categoria il privilegio di un mese di riposo retribuito per la campagna elettorale.Il nome della lista stranamente richiama i due gruppi consiliari d’opposizione e la lista “Pratola Città Futura”. Ma la domanda sorge spontanea: chi ha raccolto le firme(minimo 40, massimo 120 residenti pratolani), chi il presentatore della lista e per conto di chi? I sottoscrittori erano a conoscenza della lista come prescritto? Di questo ed altro, chiederemo spiegazioni.Così in una nota Mattia Tedeschi, segretario Pd Pratola