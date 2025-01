Sulmona: Scoccia e Scalera in visita al Supercarcere

Presto sarà convocato un tavolo istituzionale-

Sulmona,29 gennaio- La carenza di organico e soprattutto le criticità che attanagliano l’area sanitaria sono alcune delle problematiche al centro della visita istituzionale che la vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, ha effettuato questa mattina nel carcere di Sulmona, insieme alla Garante regionale dei detenuti Monia Scalera. “Ho avuto modo di conoscere questa realtà complessa, che necessita attenzione soprattutto in vista dell’imminente apertura del nuovo padiglione, con un incremento previsto di circa 200 detenuti.

Nell’incontro con il direttore Stefano Liberatore, che ringrazio, sono emerse diverse problematiche, ma in particolare abbiamo affrontato la necessità di un potenziamento dell’area sanitaria, anche per motivi di sicurezza, che necessita aumento del personale medico sanitario, al fine di garantire tutela e sicurezza durante le 24 ore di servizio Asl nella struttura. Insieme alla Garante dei detenuti Scalera, sarà nostro impegno affrontare questa problematica, convocando un tavolo istituzionale, per poter individuare una soluzione nel più breve tempo possibile” Lo afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia la quale ringrazia il personale di polizia penitenziaria e tutti i lavoratori in forza al carcere per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con professionalità e coraggio