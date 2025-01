 A Sulmona  il centrodestra  punta su Luca Tirabassi  come candidato sindaco

Luca Tirabassi Presidente Ordine degli avvocati di Sulmona

Sulmona, 27 gennaio- Il centro destra intende ‘investire’ su Luca Tirabassi, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Sulmona nella corsa a candidato sindaco per le prossime elezioni comunali della città ovidiana in programma per i prossimi mesi.

A darne notizia i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega , Noi Moderati, UDC e il gruppo civico “Sulmona al Centro”.

“Questo pomeriggio- spiega una nota– presso l’Meeting di Sulmona la coalizione si è riunita anche alla presenza del Senatore Guido Quintino Liris, la Consigliera Regionale Marianna Scoccia, il vice coordinatore provinciale di Fi Giorgio De Matteis, Lino Galantecoordinatore area Peligna della Lega, oltre i rappresentati territoriali dei partiti.

Un professionista stimato e affermato in città – si legge ancora nel documento- in prima linea per la difesa del Tribunale di Sulmona. Siamo certi che sia l’uomo giusto per traghettare la città di Sulmona fuori dall’isolazionismo di cui purtroppo è vittima. Molte le sfide che lo attendono, ma può contare su una filiera istituzionale solida per il rilancio della città.”