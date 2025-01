Amministrative di Sulmona: nuovo incontro al tavolo del centrodestra

Sulmona, 20 gennaio-In. Vista del prossimo appuntamento per le amministrative di Sulmona “In questi giorni, i Coordinatori Provinciali dei partiti che stanno operando per la composizione delle liste elettorali – riferisce una nota- sono già al lavoro con grande impegno, con l’obiettivo di selezionare i candidati più qualificati e rappresentativi per le elezioni nella Città Ovidiana.

La priorità del Centrodestra unito è quella di trovare una guida capace di portare Sulmona verso una nuova stagione di sviluppo, ricostruendo il legame con il territorio e rilanciando la città a livello provinciale, regionale e nazionale. La scelta della leadership è un passaggio cruciale, e siamo convinti che insieme troveremo la persona giusta per questo ruolo fondamentale”.

E’ stato formato un gruppo di lavoro “che si occuperà spiega ancora la nota- della redazione del programma elettorale della coalizione di CDX, con il prossimo appuntamento fissato tra una settimana per confrontarsi e avanzare ulteriori idee e proposte concrete. L’obiettivo è quello di costruire un programma che sia in grado di rispondere alle reali esigenze della cittadinanza.L’unità e la coesione del nostro gruppo sono le fondamenta su cui vogliamo edificare il futuro di Sulmona. È giunto il momento di restituire alla città il ruolo di protagonista che le spetta, favorendo una sinergia tra Comune, Provincia, Regione e Governo Nazionale per offrire risposte concrete e reali alle necessità dei cittadini.L’impegno dei coordinatori provinciali del centrodestra è volto a garantire un’amministrazione trasparente, capace e vicina ai problemi reali della gente, per un futuro migliore per Sulmona e per le generazioni che verranno “

Il documeno è stato firmato da

Claudio Gregori – Fratelli d’Italia;Gabriele De Angelis – Forza Italia; Lino Galante – Lega;Alfredo Mascigrande – noi moderati;Katia Puglielli – udc ;Franco Di Rocco – Sulmona in centro