Sulmona: garofani rossi  per Tresca e…Postiglione

Sulmona,7 gennaio-Sabato 11 gennaio 2025 ricorre l’82° anniversario dell’omicidio di Carlo Tresca a New York. Per l’occasione, alle ore 16:00, il Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” promuove il tradizionale momento di ricordo e partecipazione presso il busto del sindacalista sulmonese all’ingresso della Villa Comunale: oltre alla deposizione della corona di garofani rossi, terremo interventi sulla vita di Tresca e stimoleremo spunti di riflessione per un dibattito sulle condizioni della città dopo la caduta dell’Amministrazione Comunale.

A seguire, alle ore 17:00, organizziamo la presentazione del libro “Storia e memoria di Umberto Postiglione” di Edoardo Puglielli, al fine di ricordare la figura di Umberto Postiglione nel centesimo anniversario della sua morte. La presentazione del libro sarà curata dagli amici dell’Associazione Culturale “La città del sole” di Raiano e si terrà presso la Sala Conferenze “Bruno Trentin” della Camera del Lavoro Cgil in vico del Vecchio n. 5.

“È l’occasione- spiega una nota- per far re-incontrare due personalità del nostro territorio, attivisti sindacali e politici vicini alla causa degli ultimi, esponenti di spicco dell’emigrazione politica italiana negli Stati Uniti che hanno vissuto da protagonisti uno degli scioperi più importanti della storia americana: quello di Lawrence del 1912.

Siamo convinte e convinti che oggi la nostra città e il nostro territorio avrebbe bisogno di una personalità politica autentica come Carlo Tresca ed è per questo importante continuare a farlo conoscere e ricordarlo, come allo stesso tempo siamo convinte e convinti che l’11 gennaio debba essere una data da inserire nel calendario civile cittadino affinché non si perda di vista l’obiettivo dell’impegno collettivo a favore di una causa comune.”