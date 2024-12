Crisi Marelli e Sodecia, al Senato la Di Girolamo chiede al governo di svegliarsi

Sulmona,28 dicembre– Questo governo non guarda al futuro del Paese, manca di visione, dimentica le questioni essenziali e la legge di bilancio, in discussione da ieri al Senato, riflette nitidamente l’incapacità di questa maggioranza di ascoltare i bisogni reali del Paese. Lo riferisce in una nota la senatrce sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Hanno messo dentro di tutto, tranne il necessario, troppo occupati a risolvere le loro frizioni interne e ad accontentare con mancette elettorali le richieste dei parlamentari di maggioranza.

Continuano a raccontarci di un Paese che non è mai stato meglio, forse perché non hanno il coraggio di dire che con questa legge di bilancio hanno tagliato fondi vitali a scuola, ambiente, sanità e trasporti.

Basta guardare quello che hanno fatto col settore automotive, che risente di una contrazione senza precedenti a livello europeo che in Italia si sostanzia con il crollo delle vendite e la crisi di Stellantis. Dovrebbe essere una delle loro prime preoccupazioni e invece che fanno i signori al governo? Tagliano fondi al settore per 4,5 miliardi, poi ci ripensano e recuperano 400 milioni.

Nel mio intervento in Aula ho voluto sottolineare- aggiunge ancora Di Girolamo- la miopia dell’esecutivo sulla questione, ricordando quanto stanno subendo da mesi gli operai della Marelli di Sulmona e quelli della Sodecia di Raiano.

Possibile che ci si ricordi dell’Abruzzo solo quando serve a fare da serbatoio elettorale? Spero di essere smentita e che Meloni e i suoi ministri si diano una mossa per tutelare un settore vitale per l’economia della Valle Peligna e di tutti i territori abruzzesi”