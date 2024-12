Sulmona: incremento produttori agricoli in Piazza Garibaldi per un mercato di qualità

Sulmona,27 dicembre-Viene incrementato il numero dei produttori agricoli del territorio e regionali nello storico mercato di Piazza – Garibaldi.

Nella seduta odierna la Giunta ha approvato la delibera che prevede l’istituzione di ulteriori sette posteggi riservati ai produttori agricoli locali e non locali, nei giorni di mercato e l’occupazione giornaliera e temporanea di detti posteggi mediante spunta.

In questo modo continua la riqualificazione del mercato tradizionale, con una maggiore offerta di tipicità agricole ai cittadini e ai turisti, nella convinzione che il “mercato di Sulmona” rappresenti un presidio importante per il territorio, non solo per il valore economico e occupazionale, ma anche per le sue caratteristiche di antico punto di incontro per i cittadini e le cittadine della nostra Città e del suo Circondario.

La valorizzazione del commercio di prodotti agricoli tipici rappresenta quindi un sostegno concreto e fattivo allo sviluppo del tessuto economico-sociale, che dà continuità all’azione di rilancio del settore delle attività produttive, considerate le criticità sofferte dalle attività commerciali della Città.

Secondo l’Assessore Carlo Alicandri-Ciufelli si tratta di “un tassello importante nella realizzazione del progetto di un ‘Mercato di Qualità’ nel cuore di Sulmona, progetto che prevede anche l’inserimento in Piazza di prodotti dell’artigianato locale e altri prodotti tipici dell’intero Territorio”.