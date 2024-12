Luigi Fasciani nominato vice presidente nazionale di Uncem

soddisfazione del presidente regionale Lorenzo Berardinetti

Luigi Fasciani

Sulmona,20 dicembre– Luigi Fasciani, sindaco di Molina Aterno, è stato nominato vice presidente nazionale di Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani). La sua nuova carica conferma l’impegno costante di Uncem per lo sviluppo dei territori montani e il rafforzamento del ruolo delle comunità locali a livello nazionale.

Fasciani, che ricopre già la carica di presidente dell’Area “Gran Sasso – Valle Subequana” e fa parte del direttivo regionale di Uncem Abruzzo, ha espresso il suo orgoglio per la nuova nomina, sottolineando l’importanza di lavorare per unire le forze e promuovere le istanze dei piccoli comuni montani.

“Questa nomina!, ha commentato Fasciani, “rappresenta per me un grande onore e una sfida importante. Da anni mi impegno per la valorizzazione e la difesa delle aree montane, convinto che solo unendo le forze tra amministratori locali e realtà regionali possiamo portare avanti progetti concreti per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità. Sono felice di poter contribuire a livello nazionale a portare avanti le politiche che riguardano i comuni montani, da sempre un settore che merita attenzione e risorse adeguate”.

Per Lorenzo Berardinetti, presidente di Uncem regionale, la nomina di Fasciani rafforza il ruolo dell’Abruzzo e delle aree montane. “Siamo estremamente soddisfatti della nomina di Luigi Fasciani a vice presidente nazionale di Uncem”, ha affermato, “ringrazio il presidente Marco Bussone da sempre vicino alla nostra regione e alle sue esigenze. L’esperienza di Fasciani e il suo impegno a favore delle comunità montane sono un punto di riferimento importante per tutti noi. Luigi ha sempre lavorato con passione per le nostre aree interne, ed è un onore che ora possa portare questa esperienza anche a livello nazionale. Sono certo che questa nuova responsabilità sarà occasione per rafforzare il nostro lavoro in Abruzzo e per garantire maggiore attenzione ai territori montani su scala nazionale. Il mio grazie va a Francesco Benedetti, ex consigliere comunale di Rocca di Mezzo, che ha rivestito la carica di vice presidente per il lavoro svolto”.

La nomina di Fasciani a vice presidente nazionale di Uncem rappresenta un passo importante per il rafforzamento della voce dei comuni montani a livello istituzionale. Berardinetti e Fasciani sono pronti a lavorare per il benessere delle comunità locali, perseguendo politiche di sviluppo sostenibile e inclusivo per i territori montani italiani.