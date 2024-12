Secinaro senza acqua, convocati in Prefettura sindaco, Ersi, Saca e Cam

Secinaro,16 dicembre– Continuano i disagi legati alla carenza idrica sul territorio di Secinaro e, più in generale, in alcuni comuni della Valle Subequana. A seguito della richiesta di azioni urgenti da parte del sindaco di Secinaro Noemi Silveri, sono stati convocati per domani, martedì 17 dicembre, in Prefettura i vertici di Ersi, Saca e Cam per parlare e cercare di porre rimedio ai disagi ripetuti per i cittadini.

“La mancanza di acqua che sta interessando diversi Comuni e, in particolare, Secinaro, a poche settimane dal Natale sta diventando un disagio sempre più importante per le comunità che si ritrovano all’improvviso con i rubinetti a secco, spesso senza comunicazioni in merito” ribadisce il sindaco Silveri.

L’acqua che arriva a Secinaro, infatti, proviene da Forca Caruso ed è gestita dal CAM, per poi essere distribuita da Saca in alcuni dei Comuni della Valle Subequana, come Gagliano Aterno, Castel di Ieri, Goriano Sicoli e Secinaro. Quando però ci sono interventi sulla linea, “non veniamo avvertiti e nel territorio di Secinaro, che è il Comune più alto tra quelli serviti da questa stessa linea, la portata si riduce considerevolmente”, lamenta il sindaco Silveri.

“Ringrazio il Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo che si è mostrato da subito disponibile e sensibile al tema, convocando in tempi rapidissimi un tavolo con gli enti coinvolti: speriamo che arrivino buone notizie” conclude.

Sempre domani – ma questa volta con una comunicazione arrivata per tempo – ci saranno altri disagi per la mancanza di acqua, dovuti a lavori sulla linea.