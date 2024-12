Sulmona: vertenza Marelli, M5S:” Noi ci saremo”

Il prossimo 20 dicembre al tavolo promosso dal Comune-

Angelo D’Aloisio (M5S)

Sulmona, 10 dicembre– In qualità di Consigliere Comunale della città di Sulmona, insieme a tutto il Movimento 5 Stelle, esprimo profonda preoccupazione per il futuro dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, un punto di riferimento fondamentale per l’economia locale e per i posti di lavoro della nostra comunità.

Accogliamo con favore l’invito del sindaco a partecipare all’incontro previsto per il prossimo 20 dicembre con i nostri rappresentanti istituzionali, un’occasione importante- spiega il Cappgruppo in Consiglio comunale Angelo D’Aloisio-per unire le forze e mettere in campo strategie concrete per salvaguardare il nostro territorio.

Da tempo stiamo monitorando la grave situazione che coinvolge lo stabilimento sulmonese. Le numerose interrogazioni parlamentari presentate dalla Senatrice Gabriella Di Girolamo testimoniano il nostro impegno costante nel cercare risposte e soluzioni. Purtroppo, le risposte ricevute finora dal Governo sono state evasive e prive di concretezza, lasciando i lavoratori e le loro famiglie in uno stato di incertezza e preoccupazione.

Siamo convinti che l’unità territoriale- aggiunge D’Aloisio- sia fondamentale per ottenere risultati positivi in questa vicenda. Come Movimento 5 Stelle, ci impegniamo a non far mancare il nostro supporto politico e a collaborare con tutte le forze in campo per garantire un futuro dignitoso ai dipendenti della Magneti Marelli e del suo indotto. La chiusura dello stabilimento rappresenterebbe un durissimo colpo per l’intera comunità sulmonese, danneggiando non solo i lavoratori, ma anche le famiglie e le attività economiche locali.

In questo contesto, auspichiamo che anche i rappresentanti del territorio in Regione Abruzzo si attivino concretamente, abbandonando l’imbarazzante silenzio che ha caratterizzato finora la loro azione politica.

È fondamentale che le politiche attive e passive del lavoro, competenza della Regione, siano affrontate con urgenza e determinazione per garantire un futuro sereno a chi vive di lavoro e dignità.

Rinnovando la mia massima solidarietà, unitamente a quella di tutto il Movimento il 5 Stelle, a favore dei dipendenti della Magneti Marelli del suo indotto e delle famiglie coinvolte- conclude la nota- garantiamo come sempre il massimo impegno a far sentire la nostra voce in tutti i livelli istituzionali dove siamo presenti con i nostri eletti in questa battaglia fondamentale per il futuro della nostra comunità.