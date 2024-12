La Giunta Comunale ha deciso di intitolare a Domenico Susi e Giorgio Mainardi  nuove strade e parchi cittadini

Domenico Susi

Sulmona, 9 dicembre-La Giunta comunale ha deliberato di denominare nuove strade e parchi cittadini. A Giorgio Mainardi è stata intitolata la traversa a sinistra di Viale Mazzini immediatamente successiva all’Ospedale di Sulmona. Giorgio Mainardi, originario del Veneto, ventenne studente della Facoltà di Medicina di Padova, nel 1943 decise di aderire alla lotta di Resistenza al nazifascismo. Giunse a Sulmona nel novembre di quell’anno, accolto dall’allora Vescovo della Diocesi di Sulmona-Valva, Luciano Marcante. Mentre si apprestava a superare la linea Gustav, venne intercettato nei pressi di Roccacinquemiglia da militari tedeschi che lo uccisero. I suoi resti furono rinvenuti e riconosciuti solo nel 1951 grazie all’opera instancabile del sulmonese Gino Giorgi. Il ritrovamento del corpo suscitò viva commozione nelle popolazioni di Castel di Sangro e Sulmona e solenni funerali furono celebrati in entrambe le Città. A Sulmona la camera ardente fu allestita nell’Istituto Dottrina Cristiana e il funerale celebrato il 23 novembre, ottavo anniversario della morte. La salma riposa nel cimitero della nostra città.

All’ex Parlamentare e Sottosegretario di Stato Domenico Susi è stata intitolata l’area verde alla sinistra di Via Togliatti (lato Liceo Scientifico e Liceo Giambattista Vico).

Esponente di spicco del Psi sulmonese e abruzzese, Susi prima dell’approdo nella Camera dei Deputati, fu Consigliere regionale e Assessore regionale ai Lavori pubblici ed Urbanistica. Contribuì, in modo importante, al primo Statuto della Regione Abruzzo. Fu eletto per la prima volta alla Camera nel 1979 (VIII legislatura) e riconfermato anche nella IX, X, e XI legislatura, per 4 legislature consecutive, fino al 1994. Fu Sottosegretario di Stato alle Finanze per 9 anni, dal 1983 al 1992, nei Governi Craxi I e II, Goria, De Mita e Andreotti VI e VII e fu consigliere comunale di Sulmona dal 1988 al 1992. Nel contesto delle lotterie, merita una particolare menzione l’istituzione della Lotteria di Sulmona, avvenuta nel 1992 e abbinata al Concorso Internazionale di Canto Maria Caniglia. Parallelamente, portò avanti un’intensa attività culturale creando nel 1993 la Fondazione Ignazio Silone.

Inoltre l’esecutivo di palazzo San Francesco ha deliberato l’apposizione di una targa in occasione della ripresa delle attività didattiche del Liceo Ovidio presso la sede storica in Piazza XX Settembre, proposta dall’Associazione Pon Alumni, che riunisce gli ex Alunni dello stesso Liceo.

Infine è stata deliberata la collocazione di tre targhette metalliche innanzi a ciascuna delle tre porte di Palazzo dell’Annunziata riportanti rispettivamente la dicitura: Porta dell’Horologio – Porta della Cappella -Porta della Spezierìa.