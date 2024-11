Abruzzo: Cultura, Testa (Fdi) oltre 3 milioni per archeologia,belle arti e  archivi

In Valle Peligna gli interventi interessano anche i Comuni di Pacentro,Cansano-

Sulmona, 28 novembre– “Sono trentatré gli interventi, per un totale di 3.301.950 euro, che il ministero della Cultura finanzia per il triennio 2025-2027 a beneficio dell’Abruzzo, nei settori dell’archeologia (5), belle arti e paesaggio (14), e archivi di Stato (14)”. Lo comunica il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che sottolinea “l’importanza di questi ulteriori investimenti sulla nostra regione, per la valorizzazione dell’ampio e prezioso sistema culturale”.

Di seguito l’elenco dei comuni interessati dai finanziamenti ministeriali: per l’archeologia, Vacri, Basciano, Teramo, Cansano, Cortino Crognaleto; belle arti e paesaggio, L’Aquila-Teramo per le sedi istituzionali e aree archeologiche, Prata D’Ansidonia (località Peltuinum), Ortona, L’Aquila, Chieti, Assergi, Avezzano, Lucoli, Villa Santa Lucia Degli Abruzzi (località Carrufo), Fagnano Alto, Pacentro, Caporciano, Magliano De’ Marsi, Celano; Archivi, riguarderanno le sedi dei capoluoghi oltre ad opere di restauro e riqualificazione dei beni mobili e immobili.