Sulmona: si lavora per la nuova sede per i servizi sanitari e amministrativi della Asl. Finalmente !!

Sulmona,26 novembre- Per la prima volta tutti i servizi amministrativi e sanitari dell’Asl avranno un’unica collocazione in un nuovo edificio, che sarà costruito presso il presidio ospedaliero dell’Annunziata su un’area di 2500 metri quadrati, lato ingresso Pronto Soccorso.

Il fabbricato ospiterà provvisoriamente anche i servizi attualmente collocati nell’ala vecchia dell’ospedale, che sarà demolita per la realizzazione della Casa della Comunità Hub e del Centro Operativo Territoriale.

Per la realizzazione dell’opera, a palazzo San Francesco si è svolta questa mattina una riunione preliminare alla presenza dell’ingegnere Mauro Tursini, direttore Uoc Lavori Pubblici e Investimenti Asl, il geometra Antonio Ioannucci, Rup Asl 1, il Sindaco Gianfranco Di Piero, il Dirigente della III Ripartizione ingegnere Franco Raulli e funzionari Suap/Sue.

L’opera avrà un importo complessivo di 7 milioni di euro, con finanziamento dell’Inail.

“Finalmente dopo decenni nei quali uffici e servizi sanitari dell’Asl sono stati dislocati in strutture esterne in locazione- ha spiegato il sindaco Di Piero a margine della riunione – con la realizzazione del nuovo edificio saranno collocate tutte in un’unica struttura, agevolando i cittadini utenti attualmente costretti a far riferimento a più sedi”.