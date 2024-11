Borghi piu’ belli d’Italia: Introdacqua torna a far parte dell’Associazione

Lo ha annunciato il Presidente regionale dell’Associazione Antonio Di Marco

Introdacqua, 22 novembre– Il rientro del borgo di Introdacqua nella rete dei “ Borghi piu’ belli d’Italia” è stato annunciato dal Presidente regionale della stessa Associazione.Il Comune è stato riammesso dal direttivo nazionale dello scorso 14 novembre dopo una pausa durata cinque anni, una comunità in più che potrà fare il tifo per Penne, che sarà il borgo abruzzese in lizza per il titolo di Borgo dei Borghi nella trasmissione di Rai 3. In Regione c’è stata la conferenza in Regione, per fare il punto sulle buone nuove e sull’ormai prossima assemblea regionale del 14 dicembre.

Il ritorno di Introdacqua.

“Questo rientro è un viatico per il futuro di Introdacqua e dell’associazione, che con questo ritorno vede a quota 27 i Comuni del territorio delle due regioni che coordino e presiedo – così il presidente Antonio Di Marco- .Ringrazio il Presidente Fiorello Primi per l’ascolto attento e funzionale rispetto alle due regioni che coordino e presiedo.Faccio i miei complimenti al Sindaco Cristian Colasante e all’amministrazione del Comune di Introdacqua per questo obiettivo raggiunto, che dà grande soddisfazione ma altrettanta responsabilità perché l’impegno, d’ora in poi, dovrà essere raddoppiato per riprendere un cammino di successo che faccia crescere la comunità, migliorandone quotidianità e servizi.La rigidità della selezione è una garanzia per i visitatori italiani e stranieri e un incentivo a migliorare il borgo in termini di conservazione, rispetto alla qualità della vita per i residenti e nel sistema di accoglienza per i turisti, il rientro testimonia la grande determinazione del Comune, rientrando in parametri che fanno bene all’economia territoriale”.

“È motivo di soddisfazione e di orgoglio soprattutto per una giovane Amministrazione che si è trovata tra i tanti problemi anche il fatto di non essere più all’interno del club – così il sindaco Cristian Colasante – ringrazio personalmente il presidente nazionale ma soprattutto Antonio Di Marco come presidente Abruzzo e Molise per l’aiuto che mi ha dato in questi anni nel cercare soluzioni per rientrare all’interno dei borghi, una sfida vinta per il territorio”.

Penne al Borgo dei Borghi!

“Con il sindaco Gilberto Petrucci avevamo condiviso la candidatura del capoluogo vestino al contest– dichiara Antonio Di Marco –perché il concorso del programma televisivo della Rai ‘Alle falde del Kilimangiaro’ è una straordinaria vetrina per raccontare le storie e la bellezza dei piccoli Borghi italiani. E Penne oltre alla storia ufficiale del territorio, è stato il terzo comune abruzzese a entrare nell’Associazione, dopo Abbateggio e Città Sant’Angelo e dunque invito l’Abruzzo a sostenere Penne in questa grande occasione di promozione, in passato abbiamo fatto sentire il nostro apporto riuscendo a piazzare al quarto posto Guardiagrele nel 2018 , al sesto Campli nel 2021, quarto Navelli nel 2022 e sesto posto di Casoli nel 2023, posizioni che confermano il successo dell’Abruzzo anche nel panorama televisivo nazionale. Dovremo avere la meglio su Corenno Plinio (LC), Montechiarugolo (PR), Scarperia (FI), San Gemini (TR), Aieta (FG), Militello in Val di Catania (CT) e Ala (TN). Con gli altri Comuni dell’Associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise faremo un nuovo e avvincente lavoro di squadra mettendo in campo una strategia sinergica di rilancio turistico e culturale a sostegno di Penne che ci consentirà di raggiungere un gran numero di persone”.

“È una grande occasione per la città di Penne quella di partecipare a questo concorso – così il sindaco Gilberto Petrucci – che è un’occasione non solo di promuovere il nostro le nostre bellezze artistiche, storiche e naturali presenti nel nostro borgo, ma anche quello di dare una visibilità fondamentale a tutto il comprensorio. Consentitemi di ringraziare il presidente Primi e il coordinatore regionale Antonio Di Marco per aver sostenuto la candidatura di Penne, siamo pronti a dare il massimo per entrare nell’Olimpo dei borghi”.

L’Assemblea regionale

“L’Assemblea del 14 dicembre a Penne sarà un nuovo momento aggregativo, di consuntivi, ma anche di rilancio dell’associazione – conclude Di Marco – . Chiameremo a raccolta i Borghi per stabilire i punti di azione per il 2025, che ci vedrà in trincea soprattutto per agevolare la crescita tecnologica dei centri della rete, in modo che possano costruire un’immagine efficace e attrattiva della nostra regione tutta. Ogni centro, piccolo o grande, è un tassello prezioso di sviluppo, parte di un potenziale straordinario che dovremo essere sempre più in grado di conoscere e sfruttare”.