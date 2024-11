Anci: Marianna Scoccia nel Consiglio Nazionale

Prezza,21 novembre- Nel congresso nazionale dell’Anci, che si è tenuto oggi a Torino, Marianna Scoccia è stata nominata Consigliere nazionale per “Noi Moderati”.

“È un grande onore per me far parte del Consiglio nazionale Anci ed è con entusiasmo, determinazione e senso di responsabilità che ricoprirò questo importante ruolo, fornendo il mio contributo per il bene delle nostre comunità. Essere sindaco di un piccolo borgo montano mi consente di conoscere da vicino le esigenze e le difficoltà che tanti territori e paesi vivono ed affrontano quotidianamente. Con lo stesso impegno e la stessa operatività di sempre rappresenterò i comuni italiani ed è per me motivo di orgoglio. Ringrazio quanti hanno riposto fiducia in me consentendo alla nostra Valle Peligna di avere una voce in un’ importante realtà nazionale”. Lo afferma la vicepresidente del Consiglio regionale e sindaco di Prezza Marianna Scoccia

Dichiara il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi : “L’Anci è una realtà rappresentativa di grande valore istituzionale e di fondamentale importanza per il rapporto tra il Governo ed i territori. Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a Marianna, motivo di grande soddisfazione per Noi Moderati. Valorizzare il ruolo dei Comuni potrà dare un importante contributo a governare meglio, a confrontarsi su temi concreti che interessano le persone e a riavvicinare i cittadini alla vita pubblica”.