Operazioni  contro spaccio di droga a Prezza, Scoccia” Fondamentale sinergia tra Forze dell’Ordine e Istituzioni”

Marianna Scoccia sindaco di Prezza

Prezza,14 novembre-“Sono stati mesi di preoccupazione per la nostra comunità, destata da un via vai sospetto di automobili nella zona del viadotto autostradale, giunto a termine con l’intervento delle Forze dell’Ordine finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. Ci siamo attivati fin da subito per vigilare e tenere sotto controllo la situazione, grazie al prezioso e determinante supporto delle Forze di polizia che abbiamo contattato immediatamente. Ringrazio il Prefetto, che ho incontrato recentemente, per la disponibilità concreta nel garantire presenza attiva in tutta la Valle Peligna, con azioni di controllo più incisivo. Esprimo soddisfazione e gratitudine, a nome del territorio, per la conclusione delle diverse operazioni di questi giorni, condotte a Sulmona e nei centri della Valle Peligna dalle Forze dell’Ordine, finalizzate alla repressione della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Continueremo a tenere alta l’attenzione”. Lo afferma la vicepresidente del Consiglio regionale e sindaco di Prezza Marianna Scoccia.

“Garantire sicurezza alla cittadinanza e contribuire a contrastare fenomeni di criminalità e microcriminalità è importante, pertanto proseguiremo nella collaborazione coordinata e concreta con tutte le Forze dell’Ordine e la Prefettura, come risposta fattiva a tutela della legalità e tranquillità del territorio, che può contare sulla presenza delle Forze di Polizia. Ritengo fondamentale, inoltre” conclude “promuovere la cultura della legalità, da rivolgere soprattutto ai giovani, incentrata sul rispetto della legge e sul senso di responsabilità civica,contro la malavita e azioni di criminalità e microcriminalità”.