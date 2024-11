Prestipino (Pd), Consiglio Stato sospende delibera su abbattimento cervi 

L’Aquila, 11 nov – (Agenzia Nova) – “Esprimo grandissima soddisfazione per la pronuncia del Consiglio di Stato che ha sospeso la delibera assassina della Giunta regionale d’Abruzzo sull’abbattimento di 469 cervi. D’altra parte quando si arriva a immaginare ordinanze di una tale crudelta’ e irrispettose del benessere animale, il minimo che ci si possa aspettare e’ che insorga il mondo animalista e ambientalista, che impugni il provvedimento e che poi siano i tribunali competenti a fermare questa aberrazione”, afferma in una nota Patrizia Prestipino, deputata Pd e Garante per la Tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale.

“Cosi’ gli amministratori abruzzesi non solo perdono credibilita’ presso i cittadini sempre piu’ sensibili ai temi animalisti e ambientalisti, ma anche presso le sedi competenti amministrative, perche’ le loro delibere non sono atti di buon senso ma solo di totale crudelta’ e l’opinione pubblica di fronte a questa barbarie non rimane piu’ indifferente”, conclude