D’Aloisio: ma chi deve difendere Sulmona ?

La città ancora una volta ai margini delle scelte del Consiglio Regionale d’Abruzzo Il Consigliere comunale apre una riflessione sul ruolo della politica di questo territorio fatta di tante chiacchiere,spesso inutili, e.. pochi fatti

Angelo D’Aloisio (M5S)

Sulmona,8 novembre- La notizia dell’apertura di uno sportello Corecom ad Avezzano ( dove si andrà al voto fra qualche mese) è rimbalzata ovunque già da qualche giorno tra l’indifferenza generale in Centro Abruzzo e soprattutto a Sulmona.

Eppure in una regione come la nostra la politica di programmazione è sconosciuta di questi tempi, dove il riequilibrio dei territori e la coesione degli stessi continua a non essere fra gli obiettivi prioritari della politica regionale ma soprattutto il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri non figura per ora nell’agenda delle priorità degli inquilini di Palazzo dell’Emiciclo preoccupa sempre piu’.

Ecco perché l’apertura di uno sportello Corecom ad Avezzano non deve apparire come la ripresa di lotte di campanile ma “ come occasione di riflessione per quanti credono di operare in politica con una visione globale e che invece dovrebbero trovare convergenze su progetti utili e lavorare per costruire per alimentare nuove e piu’ solide speranze per la nostra gente”. Sarà così?

Il Consigliere comunale Angelo D’Aloisio (M5S) non ha dubbi e da tempo si distingue per la sua passione in difesa della città o comunque per affermare idee nuove.

“ Con grande rammarico ho appreso dell’apertura di uno sportello del Corecom presso la città di Avezzano. Questa notizia – scrive D’Aloisio– pur essendo positiva per la comunità marsicana, pone l’accento su una questione che da troppo tempo affligge il nostro territorio: la mancanza di attenzione e di risultati concreti da parte dei rappresentanti in Regione eletti nel Centro Abruzzo

I Comitati regionali per le comunicazioni, come noto, sono organi di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei cittadini in materia di comunicazioni. La loro presenza sul territorio è un segnale chiaro dell’attenzione che una regione riserva ai propri cittadini e al loro benessere.

Mi chiedo, allora, come mai una scelta così importante sia stata fatta senza coinvolgere la Città di Sulmona da parte dei Consiglieri Regionali eletti nel centro Abruzzo. La città nella quale ricopro l’incarico di Consigliere Comunale, sia per storia, cultura e centralità territoriale avrebbe avuto tutte le carte in regola per ospitare un servizio del genere “.

È evidente che le scelte politiche degli eletti in Consiglio Regionale nel centro Abruzzo, in particolare quelle che riguardano la distribuzione delle risorse e dei servizi sul territorio, hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini, relegano sempre di più Sulmona e tutto il centro Abruzzo a un ruolo marginale

Ricordo a tutti che mentre in altri centri abruzzesi si inaugurano sportelli e servizi di Regione Abruzzo utili al benessere del cittadino e che indirettamente creano anche appetibilità per il territorio, a Sulmona e nel centro Abruzzo si continua solo a fare promesse da campagna elettorale. Basti pensare, solo per citare alcuni significativi esempi, alla vicenda della sede dell’agenzia di promozione culturale di Sulmona (palazzo Portoghesi) o alla sede regionale dei beni culturali, ancora oggi aperta sulla carta ma non nella sostanza.

È giunto il momento di cambiare rotta. E’ inaccettabile e umiliante tanto per Sulmona quanto per tutti il centro Abruzzo accettare che le scelte politiche fatte nel Consiglio Regionali siano dettate da logiche di campagne elettorali passate, presenti e future. È necessario un approccio più unitario e costruttivo, che metta al centro le esigenze del territorio e dei suoi cittadini.

In qualità di Consigliere Comunale di Sulmona- aggiunge ancora D’Aloisio– ritenendo che la Città di Sulmona in questo momento sia penalizzata dalle scelte politiche del Consiglio Regionale, constatando la non pervenuta influenza politica da parte degli eletti in questo territorio a favore di Sulmona, continuerò a lavorare affinché le istituzioni regionali e gli eletti nel territorio prestino maggiore attenzione alle esigenze della nostra comunità. Sono disponibile, ieri come oggi, a collaborare con tutti coloro che condividono questa necessità, per tracciare una linea comune e superare finalmente questa situazione di stallo, dovuta a chi interpreta la propria attività politica e istituzionale come una continua e interminabile campagna elettorale “.