Sulmona, 26 settembre– E’ in programma per sabato prossimo,28 settembre a Sulmona ( ore 18) presso la libreria Ubik in piazza XX Settembre un appuntamento culturale che si annuncia di particolare interesse per la presentazione dei Taccuini dei Parchi Letterari in Abruzzo (d’Annunzio, Croce, Ovidio, Silone).

Si tratta, spiegano gli organizzatori, di un progetto culturale per la valorizzazione del territorio. All’incontro che sarà moderato dall’editore Mario Ianieri interverranno Rita Crisanti,Pasquale D’Alberto,Rosa Giammarco e Mario Giannantonio