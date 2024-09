Sulmona: nominato il nuovo direttivo di Forza Italia

Sulmona, 26 settembre- Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Lorenzo Fusco, nei giorni scorsi ha nominato il nuovo direttivo che lavorerà per potenziare la presentazione del partito sul territorio.” Il partito, spiega una nota, negli ultimi mesi, è in costante crescita su tutto il territorio, dati in linea con il trend nazionale. La nuova squadra è coesa, motivata e pronta alle nuove sfide”. Questi i nomi:

Vincenzina Leombruni -Rosa Giammarco -Errica Federico -Gianni Gabriele -Augusto De Panfilis -Francesco Pedaneo -Luisa Taglieri -Roberto Gentile -Gianni Cirillo -Presutti Lorenzo -Alfonso Tirimacco -Federica La Porta -Francesco Gatta -Fernando Battaglini -Aldo Russo -Daniela Di Cioccio -Fabio Del Monaco

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo direttivo” afferma il coordinatore Fusco “il lavoro svolto nei mesi scorsi sta dando ottimi risultati, Forza Italia è un partito forte e al passo con i tempi”.