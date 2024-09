Campo di Giove: domani manifestazione di Forza Italia con la sen. Stefania Craxi per parlare di cultura

Campo di Giove, 18 settembre– Domani, Giovedì 19 settembre alle ore 17.00, presso la sala conferenze di Palazzo Nanni a Campo di Giove, si terrà l’incontro promosso da Forza Italia che vedrà ospite la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della commissione Affari Esteri e Difesa del Senato.

Alla manifestazione, denominata “Abruzzo Sentiment, Nuove prospettive culturali per le aree interne”, parteciperanno l’Onorevole Nazario Pagano, gli Assessori regionali Roberto Santangelo e Daniele D’Amario, la Consigliera regionale Antonietta La Porta, il Presidente della Tua Gabriele De Angelis, l’Assessore del Comune di Pescara Valeria Toppetti, Antonella Ballone Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Luisa Taglieri, Responsabile regionale cultura di Forza Italia, e Antonella Di Nino Sindaco di Pratola Peligna.

L’evento, organizzato in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Campo di Giove e la nomina della nuova coordinatrice di circolo, si pone come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione su un settore particolarmente importante per la Regione Abruzzo e altrettanto per le aree interne abruzzesi: disegnare un percorso innovativo che definisca nuove opportunità e nuovi sostegni.