Sulmona: collaudo lavori anello Piazza Maggiore

Sulmona, 12 settembre– In data odierna, in piazza Maggiore, è stato effettuato il collaudo del rifacimento dell’asfalto sull’anello. Al sopralluogo erano presenti i tecnici comunali, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice, l’assessore ai Lavori Pubblici ed il referente incaricato dei campionati World Skate Games 2024, che si svolgeranno nei prossimi 17 e 18 settembre 2024.

Dopo attenta valutazione dell’opera realizzata, il collaudo ha avuto esito positivo sotto tutti gli aspetti – sia per l’asfalto, sia per la segnaletica orizzontale, anche con l’avallo del rappresentante della Federazione sport rotellistici.Sono in corso di ultimazione le operazioni di montaggio delle tribune e dei padiglioni posti a ridosso dell’acquedotto svevo ed il transennamento dell’area di gara.

“Mi preme ringraziare il dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing. Franco Raulli, il Rup, il Dirigente dell’Ufficio Sport Avv. Maurizia Di Massa, il Comandante della Polizia Locale Domenico Giannetta, i collaboratori, gli operai, i giardinieri ed il personale amministrativo del Comune di Sulmona –ha dello l’Assessore ai LL.PP. e allo Sport Ing. Ilenia Rico ( nella foto)- che, in questi giorni, stanno prestando massima collaborazione per la perfetta riuscita di un evento che farà conoscere la nostra Città, ed in particolare la nostra splendida Piazza Maggiore, ad un pubblico internazionale.

Un ringraziamento particolare alla consigliera Antonella La Gatta per il suo prezioso supporto e la sua instancabile attività di coordinamento sotto l’aspetto tecnico e logistico.

Sono soddisfatta di questa bella sinergia e, anche nella mia qualità di assessore allo Sport, colgo l’occasione per invitare il pubblico di Sulmona e del territorio a partecipare alle gare e ad applaudire le centinaia di atleti che si contenderanno il podio in uno degli scenari più belli e suggestivi d’Italia”.