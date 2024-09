Deficit sanità: Marsilio, l’Abruzzo non sarà commissariato

Marco Marsilio,Presidente Regione Abruzzo

Francavilla al Mare, 11 settembre- – “Non ci sarà nessun commissariamento perché i debiti previsti dalle Asl sono ampiamente sotto il 5% del budget assegnato. Non si può parlare di ‘buco’ in un quadro in cui i tre quarti delle Regioni italiane hanno esattamente lo stesso problema, non a caso il tema del finanziamento alla Sanità è centrale anche nel dibattito politico nazionale. Mi auguro che nel bilancio dello Stato oltre ai 2 miliardi aggiuntivi che il Governo Meloni ha previsto per il 2025 e per il 2026, ci possa essere anche un ulteriore sforzo per tentare di far quadrare i conti per garantire una migliore qualità dell’offerta sanitaria ai cittadini”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, a margine del summit della maggioranza di centrodestra che per tutta la giornata a Francavilla al Mare ha dibattuto su contenuti programmatici da affrontare nel futuro immediato a sei mesi dalla riconferma