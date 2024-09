Sangiuliano: indagato dalla procura di Roma

Roma, 10 set – – L’ex ministro Gennaro Sangiuliano e’ indagato dalla procura di Roma per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda che lo vede coinvolto insieme a Maria Rosaria Boccia.Ad anticipare la notizia “Il Corriere della Sera” che ricorda come l’iscrizione sul registro degli indagati nasce dalla denuncia presentata dal portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, la scorsa settimana al posto di polizia della Camera dei deputati. Il fascicolo – riferisce il quotidiano – verra’ trasmesso al tribunale dei ministri, vista la carica ricoperta fino a pochi giorni fa da Sangiuliano. Ieri, intanto, la procura regionale della Corte dei Conti del Lazio ha acceso un faro sulla vicenda per verificare eventuali profili di danno erariale.