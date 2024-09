Sulmona: la lunga storia degli alberi tagliati in Piazza Garibaldi

Sulmona, 1 settembre– Non accenna a diminuire la polemica fra gli ambientali della città ed il Comune di Sulmona sulla vicenda del taglio degli alberi in piazza Garibaldi perché ritenuti “ malati” e quindi “ deboli e pericolosi”. “ Il vice sindaco nonché assessore all’ambiente Sergio Berardi- spiega in una lunga nota Mario Pizzola- continua a ripetere la favola che i 18 alberi in piazza Garibaldi sono stati tagliati perché “pericolosi per la pubblica incolumità”. Evidentemente non ha neppure letto la relazione del tecnico incaricato dal Comune perché in essa, in nessun punto, c’è questa affermazione. E’ semplicemente una invenzione del Comune. Infatti il tecnico, nella sua valutazione biostatica, in una scala di rischio che va da “trascurabile” a “estremo”, inserisce gli alberi che sono stati abbattuti nella categoria di rischio “moderato” per il quale la classificazione adottata dalla Società Italiana di Arboricoltura (sulla quale si è basato il tecnico) esclude che tali piante vadano tagliate, prevedendo per esse solo un “opportuno controllo visivo periodico comunque non superiore a due anni”. Tuttavia il tecnico, non si sa bene in base a quali elementi, giunge alla conclusione che tutti e 18 gli alberi erano “secchi e senza possibilità di ripresa” e, smentendo clamorosamente la sua stessa valutazione biostatica, afferma incredibilmente che “si consiglia come intervento l’abbattimento”.

Il Comune, sostengono ancora gli ambientalisti di Sulmona,per far credere ai cittadini che gli alberi abbattuti erano davvero tutti secchi e marci, continua a diffondere artatamente solo le foto che avvalorano la sua tesi. Noi abbiamo fotografato tutti i tronchi degli alberi tagliati e, come si può ben vedere, la situazione è ben diversa da come la descrive il Comune. Va precisato che alcuni tronchi si presentano rovinati in conseguenza delle operazioni di taglio. Abbiamo sottoposto tutte le 18 foto alla valutazione di qualificati tecnici indipendenti allo scopo di verificare la situazione sanitaria dei tronchi perstabilire la loro vitalità e se le piante fossero in una situazione di precarietà stabile tale da rendere necessario l’abbattimento.

Queste sono le loro conclusioni: “Tre piante non mostrano alcun segno di deterioramento del tronco, che si presenta sodo e con assenza di attacco patogeno; l’abbattimento, quindi, è del tutto illegittimo. Nove piante mostrano la presenza di carie fitopatogene al centro del tronco con percentuali variabili dal 10 al 50%; tali valori, però, non determinano la pericolosità della pianta e la sua improvvisa caduta; invece dovrebbero essere adottate misure di controllo periodico, ogni 2 anni, ed effettuati interventi di corretta potatura. Tre piante mostrano l’assenza di porzioni del tronco, variabili dal 25% al 50%, a causa di scortecciamenti profondi o altre cause patogene. Tre trochi sono da attribuirsi a piante secche, cioè esemplari in cui era totalmente assente la vegetazione. Tutte le altre piante presentavano uno sviluppo vegetativo a volte accompagnato da riscoppi di polloni radicali e del tronco, per cui si presentavano vitali, anche che se con chioma spesso difforme, a volte assente su alcune branche e comunque mai assimilabile allo sviluppo naturale del tiglio. La presenza di carie interne è sempre attribuibile allo scorretta potatura adottata nel corso degli anni, paragonabile ad una capitozzatura più o meno avanzata che facilita l’ingresso dei patogeni”.

Questo significa che su 18 piante abbattute ben 12 potevano essere salvate e comunque nessuna costituiva un pericolo per la pubblica incolumità. Quello che si può dire in conclusione è che il Comune di Sulmona, dopo la pessima figura rimediata la primavera scorsa con gli interventi estemporanei e insensati alla villa comunale, continua a provocare danni e a navigare a vista nella cura del verde pubblico.