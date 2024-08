E’ morto  Ottaviano Del Turco, un amico anche della nostra città

Sulmona, 24 agosto- È morto nel corso della notte, Ottaviano Del Turco, ultimo segretario nazionale del Partito Socialista Italiano (1993-1994), ministro delle Finanze (2000-2001) presidente della Regione (2005-2008) e segretario aggiunto della Cgil. Aveva 79 anni La notizia è stata data dal figlio Guido con un post su Facebook.

“Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”.

Nato a Collelongo il 7 novembre del 1944, iniziò la carriera sindacale nella sede romana dell’Istituto nazionale confederale di assistenza (Inca). Fu segretario aggiunto della Cgil con Luciano Lama nel 1983. A luglio 1992 lascia il sindacato e un anno dopo diventa segretario nazionale del Psi subentrando a Giorgio Benvenuto. Alle elezioni politiche del 2001 viene rieletto senatore per L’Ulivo. Alle elezioni europee del 2004 viene eletto al Parlamento europeo per la lista Uniti nell’Ulivo. Alle elezioni regionali in Abruzzo del 2005 viene eletto presidente della Regione con il 58,1% dei voti, sconfiggendo il presidente uscente Giovanni Pace.

I sulmonesi lo ricorderanno per l’impegno concreto manifestato per superare la crisi che aveva investito tutto il territorio. Nel 2007, sotto la spinta di alcuni consiglieri regionali di opposizione, fra i quali Mario Amicone e Tonino Menna, fece convocare una seduta straordinaria del Consiglio regionale sul tema “ La crisi del centro Abruzzo”. Ai lavori dell’Assemblea, come riferirono le cronache del tempo, parteciparono in un caldo ppmeriggio di maggio pochissimi amministratori della città e del territorio e alcuni sindacalisti. La seduta di tenne ugualmente e segnò un passaggio straordinario. La richiesta al Governo per la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per far riconoscere Sulmona e la Valle Peligna “ area di crisi” prioritaria per cogliere alcuni risultati che potevano aiutare il territorio a risollevarsi. La firma dell’accordo con il Governo , avvenne dopo qualche mese alla presenza del Sottosegretario Sergio D’Antoni ( molto legato alla città),della delegazione della Regione, delle Organizzazioni sindacali,l’Amministrazione provinale dell’Aquila ( Presidente Pezzopane) .Un risultato storico che fece scalpore e aprì nuove speranze. Poi la storia del terremoto dell’Aquila e la necessità per Governo e Regione di fronteggiare altre emergenze bloccò il tutto . Di quella intesa nessuno si è piu’ occupato nemmeno tutte le Amministrazioni comunali, provinciali e regionali che si sono susseguite nel tempo. Eppure non sarebbe sbagliato ripartire da quel risultato a cui Del Turco aveva creduto fin dal primo momento

Il cordoglio del sen. Guido Liris (Fdi)

Sulmona, 24 agosto- “Voglio esprimere il mio più profondo cordoglio per la perdita dell’ex Presidente della Giunta regionale ed ex ministro Ottaviano Del Turco. È stato sindacalista, membro del governo e attore di spicco della politica delle riforme, caratterizzato da un profondo senso del dovere e da una totale dedizione verso il bene comune. Le sue doti umane, in particolare l’altruismo e la benevolenza, saranno ricordate come tratti distintivi del suo impegno pubblico. Giungano alla famiglia le mie più sentite condoglianze.” Così n una nota il sen. Guido Liris (Fdi).

Marsilio, Del Turco tracciò solco importante della politica riformista

Sulmona, 24 agosto- – “Esprimo il mio più sincero cordoglio e quello dell’intera Giunta regionale alla famiglia e ai suoi cari per la scomparsa dell’ex Presidente della Giunta regionale ed ex ministro Ottaviano Del Turco”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, riferendosi alla scomparsa di Ottaviano Del Turco, 79anni, sindacalista, ministro delle Finanze (2000-2001) nel Governo Amato e presidente della Commissione antimafia 1996-2000), presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008, e componente della direzione nazionale del Partito democratico.”Di lui porteremo il ricordo di come, prima da sindacalista poi ai vertici del Partito Socialista, quindi in Parlamento e al Governo, ha tracciato un solco importante della politica riformista”, conclude ( segue)