Scanno è già polemica sui lavori per la messa in sicurezza delle Rive del Lago e della Strada Circumlacuale

Scanno, 2 agosto- Il consigliere comunale di Scanno Fernando Ciancarelli,con una interrogazione con risposta scritta ha chiesto di conoscere con riferimento ai lavori di “Messa in Sicurezza delle Rive del Lago di Scanno e della Strada Circumlacuale” se tutte le prescrizioni siano state rispettate e, in caso negativo, di conoscere le motivazioni di altre scelte e soprattutto se siano state richieste agli Enti preposti ulteriori autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori. La stessa sollecitazione è stata inviata per conoscenza anche all’Assessore comunale ai LL. PP. e al Resppnsabile comunale per il Settore LL.PP.

Con questa iniziativa Ciancarelli “ Chiede di essere portato a conoscenza se tutte le prescrizioni siano state rispettate e, in caso negativo, di conoscere le motivazioni di altre scelte e soprattutto se siano state richieste agli Enti preposti ulteriori autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori.

Chiede inoltre, di conoscere quali provvedimenti adeguati e urgenti di messa in sicurezza si intenda porre in essere per prevenire incidenti e danni a persone e cose, atteso che, in questo periodo, ci sarà una notevole affluenza turistica intorno al lago e con i lavori svolti, in più tratti, è stato creato un dislivello perpendicolare di diversi metri dal piano stradale al piano di posa dei massi, fatto questo da non trascurare anche a causa del ridotto livello delle acque del lago.”