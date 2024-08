 Sulmona: musei cittadini, con progetto Pnrr arrivano nuovo strumenti di valorizzazione

Sulmona, 2 agosto– Da ieri sono stati collocati nei musei cittadini nuovi strumenti di orientamento del visitatore volti al miglioramento della conoscenza e per favorire una maggiore fruibilità dei contenuti, opere e reperti presenti, al fine della valorizzazione del patrimonio museale e il superamento anche delle barriere cognitive e sensoriali.

Il progetto è stato avviato circa un anno fa con fondi Pnrr. MISSIONE 1, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura. Fondi “Unione europea – NextGenerationEU”

Si tratta di sei distributori di mappa , il busto “La Scannese” riprodotti e realizzati in 3D e sistemato nella postazione “punto imnmagina” appositamente allestita per garantire esperienza sensoriale, nella sala diocesana – ex refettorio Convento S. Chiara; la riproduzione di S. Rocco e l’Ercole, realizzata in 3D e sistemata nella postazione “punto immagina” appositamente allestita per garantire esperienza sensoriale nelle sale museali del Palazzo dell’Annunziata;due insegne a bandiera per esterno per ciascuna sede museale.

In precedenza erano stati posizionati i pannelli iconografici con qrcode con contenuti Audio video guida sensoriale (10 punti e 10 qrcode) in italiano e inglese ed italiano con LIS (linguaggio dei segni) e realizzati il sito Web e la Webapp relativi al Polo Museale Civico dell’Annunziata e al Polo Museale Civico Diocesano di S.Chiara.

“Ringrazio il dirigente e i dipendenti del Settore Cultura per aver avviato e portato a conclusione il progetto, con la consueta diligenza. E’ un progetto che valorizza ulteriormente il patrimonio museale della Città, arricchendone la conoscenza e la fruibilità, nel segno di un sempre maggiore incentivo al turismo culturale”.Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.