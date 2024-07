Sulmona: dal prossimo 19 luglio al via lo screening di prevenzione sulla popolazione

Sulmona, 10 luglio– Al via lo screening di prevenzione sulla popolazione sulmonese, promosso dalla Regione nell’ambito delle iniziative intraprese per affrontare la problematica legata alle emissioni provenienti dalla discarica di Noce Mattei. Gli esami diagnostici, in poliambulatorio mobile, avranno inizio venerdi prossimo, 19 Luglio, per concludersi sabato 30 Luglio e saranno articolati in due fasi.

La prima dal 19 Luglio al 27 Luglio, nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport, in via XXV Aprile.

La seconda, nelle giornate del 29 Luglio e 30 Luglio, nella frazione di Marane, in piazza Australia.

Medici, infermieri, tecnici e amministrativi saranno a disposizione tutti i giorni, domeniche escluse, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.

Gli interessati potranno fare tutti gli esami previsti o, a loro scelta, solo alcuni di essi.L’accesso al servizio è spontaneo e gli interessati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità e tessera sanitaria. Gli esami da effettuare saranno: mammografia, Pap/Hpv Test, Consegna Kit colon retto, controllo neo sospetto, Elettrocardiogramma, spirometria.

“L’iniziativa della Regione, all’esito del tavolo tecnico, convocato il 17 Giugno scorso, sulla problematica delle emissioni della discarica di Noce Mattei, è finalizzata alla prevenzione e al monitoraggio di patologie nella popolazione locale. Ringraziamo la Regione per aver promosso l’iniziativa, sollecitata dall’Amministrazione ed invito la popolazione a sottoporsi allo screening”. Lo dichiara il Sindaco Gianfranco Di Piero.