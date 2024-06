 Sulmona: domani torna a riunirsi il Consiglio comunale

Sulmona,20 giugno– Convocato dal Presidente Cristiano Gerosolimo torma a riunirsi domani( ore 9,00) il Consiglio comunale di Sulmona. All’ordine del giorno dei l avori il Rendiconto dell’esercizio 2023 ; il rinnovo convenzione tra i Comuni di Sulmona e Pratola Peligna per la gestione associata dell’Ufficio del Segretario Generale;Adesione del comune di Sulmona alla fondazione di partecipazione “Istituto Tecnico Superiore Abruzzo Turismo e Cultura” ;Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 TUEL derivante dalla sentenza n.341/2023, emessa dal Tribunale di Sulmona e pubblicata in data 8/11/2023, nella procedura R.G. 289/2021