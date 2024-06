Sulmona:Wake up Lavoro 2, risorse importanti per turicini9 e borse di studio

Sulmona, 17 giugno- Il Comune di Sulmona, quale Ente Capofila dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno, in partenariato con l’ATS costituita dal Comune di Castel Di Sangro ECAD dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 6 Sangrino, dalla ASL 1 Abruzzo, dall’ANFFAS Sulmona, dal Consorzio PMI Alto Sangro, dalla Cooperativa Sociale Horizon Service, dalla Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali, dalla SGI Soc. Coop. impresa Sociale a rl e dalla SINTAB srl, nell’ambito delle attività finanziate dal programma regionale europeo plus 2021 – 2027, ha reso noto l’avviso relativo al progetto Wake Up Lavoro 2, approvato e finanziato dalla Regione Abruzzo con determina del 30.11.2023.

L’intervento è volto a favorire ed attuare principalmente l’incremento dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, con conseguente consolidamento delle competenze metacognitive, a promuovere ed attuare le pratiche mirate all’inclusione lavorativa, a rafforzare la rete territoriale tra gli Enti che operano per scongiurare il rischio di emarginazione sociale, a migliorare il sistema di integrazione sociale e sanitario degli utenti.

Il progetto, per il quale il Comune di Sulmona ha visto riconosciuta la somma di €. 1.291.666,67, prevede l’individuazione e redazione di un progetto individuale di inclusione lavorativa per i soggetti in condizione di svantaggio e di povertà, e l’attivazione di 105 tirocini (TINA ed extra curriculari) e 15 borse lavoro in favore delle persone individuate e prese in carico. Potranno partecipare all’avviso le persone che risultino: 1) residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno e n. 6 Sangrino, 2) utenti dei Servizi Sociali dell’Ambito e/o Servizi Sanitari o sociosanitari competente, ovvero nuovi richiedenti comunque in carico ai servizi alla data di pubblicazione del predetto Avviso, 3) persone disoccupate o inoccupate.

Come meglio precisato nell’Avviso pubblicato, che indica anche le modalità di inoltro della domanda, da presentarsi entro il 30 giugno 2024.

Gli assessori alle politiche sociali dei Comuni di Sulmona e di Castel di Sangro, Paola Fiorino e Raffaella Dell’Erede, rinnovano il loro apprezzamento nei confronti di tutti gli operatori degli uffici competenti per l’impegno profuso al fine di raggiungere l’ottimo risultato dell’approvazione e del finanziamento del progetto. Sul tema di inclusione e protezione sociale non possono e non devono mai spegnersi i riflettori. Operare per garantire alle fasce più deboli un’attenzione particolare è, e resta, uno degli obiettivi principali delle Amministrazioni coinvolte.