Ammnistrative: 98 i Comuni al voto in Abruzzo.  Si voterà anche a Pacentro ed Introdacqua

Sulmona, 8 giugno- Ma il passaggio elettorale per le europee prevede anche l’appuntamento per il rinnovo di tante Amministrazioni comunali. In Abruzzo saranno complessivamente 98 i centri interessati all’appuntamento con alcuni di grande significato politico come la città di Pescara e tanti altri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (Montesilvano,Giulianova ma anche Atri, Città Sant’Angelo,Pineto ecc.).

In Valle peligna si voterà invece a Pacentro con 1105 abitanti dove la sfida si è infiammata nelle ultime ore di campagna elettorale tra il sindaco uscente Guido Angelini e sfidante Giuseppe Silvestri. Ad Introdacqua invece il sindaco uscente Cristian Colasante non avrà rivali perché non sono state presentate ( caso abbastanza raro per la storia politica di questo paese)

I seggi apriranno oggi alle ore 15 e resteranno aperti fino alle 23 domani invece dalle ore 7 fino alle 23. Gli scxrutini inizieranno nella mattinata di lunedì a conclusione del voto per le europee