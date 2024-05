Paolucci(Pd) su provvedimenti Sanità all’esame del Consiglio di oggi

Sulmona, 23 maggio– Il consigliere regionale Silvio Paolucci ha annunciato nelle ultime ore di aver presentato una serie di emendamenti ai Progetti di Legge all’ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi. Paolucci sottolinea come nell’articolato del progetto di legge n.6/2024 è previsto che le Asl debbano prevedere un piano di rientro in pochi giorni. “Ed è su questo che presentiamo un emendamento per rafforzare – spiega Paolucci – con la previsione di un commissario ad acta, la valutazione stringente dei manager delle Asl. Un’azione necessaria, perché i conti sono in rosso, come denunciamo da tempo a gran voce, chi deve curarsi è costretto ad andare fuori, oppure a rinunciare”. Paolucci sostiene inoltre che i vertici delle aziende sanitarie regionali dovrebbero essere rimossi in virtù dei risultati negativi. “Non lo diciamo noi, lo dicono più riferimenti normativi nazionali e non solo. Chi governa lo sa – conclude il Consigliere – tant’è che oggi lo ignora”.